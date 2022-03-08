Setur Marinaları I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı - Son Dakika

Setur Marinaları, tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirketlere verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, Hollanda merkezli International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını işletmeler ile tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Şirket bunu Antalya, Ayvalık, Finike, Kalamış & Fenerbahçe, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova marinalarında sağladığı elektrik enerjisi üretim ve dağıtım şirketinin yenilenebilir enerji standardıyla sağladı.

Setur Marinaları böylece 2021 yılı içinde 12.812 MWH değerinde yeşil enerji satın alımı yaparak Scope-2/Kapsam-2 elektrik dolaylı sera gazı emisyon değerlerini 5 bin 970 ton eşdeğer CO2 oranında azaltarak, sıfıra indirmiş oldu.

Aynı yıl marinacılık faaliyetlerinden kaynaklı toplam kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında, 2020 yılına oranla, yaklaşık yüzde 90 sera gazı azaltımı gerçekleştirildi.

Şirket, aynı zamanda 2021 yılında Antalya, Ayvalık, Finike, Kalamış & Fenerbahçe, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova marinalarında tükettiği elektriğin tamamının I-REC sertifikasyonu ile yüzde 100 yeşil enerji kaynaklarından sağladığını da belgelendirmiş oldu.

Setur Marinaları ayrıca 2 bin 50 Karbon Nötr adımlarını Paris Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefini gerçekleştirebilmek için yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunun farkındalığıyla atıyor.

Karbon nötr yol haritasında da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Amaç 13-İklim Eylemi ve Amaç 7-Erişilebilir ve Temiz Enerji ilkelerinin rehberliğinde hareket ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, denizi, doğayı seven ve ona saygı duyan denizciler olarak hizmet verdikleri marinaların çevreyle dost olması için enerjiden geri dönüşüme pek çok alanda yıllardır çalıştıklarını belirtti. Doruk, şunları kaydetti:

"I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu sertifikayı almamız çevrenin korunması için attığımız sürdürülebilirlik adımlarını belgelemek adına da büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda yürüttüğümüz Koç Holding Karbon Dönüşüm Programı'ndaki karbon salınımına ilişkin 2050 Karbon Nötr hedefine uyum çalışmalarımız ile 2022 yılında da tükettiğimiz elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yenilenebilir güneş enerjisi yatırımları ve enerji verimliliği projelerimize de 2022 yılı içinde hız vererek devam ediyoruz."