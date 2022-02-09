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Sevgililer Günü için hediye telaşı başladı - Son Dakika

Sevgililer Günü için hediye telaşı başladı

09.02.2022 10:36
Sevgililer Günü için hediye telaşı başladı

Giyim markaları 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala hediye arayışına giren çiftlere seçenek sunuyor.

Giyim markaları 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala hediye arayışına giren çiftlere seçenek sunuyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir süre kala, sevgilisi olanlar hediye arayışına girdi. Sevgililer Günü sevdiğini mutlu etmek, onu hediyelerle şımartmak ve ona olan sevgisini bir kez daha göstermek isteyenler, Desa'nın hediye alternatifi olabilecek seçeneklerinden faydalanabilecek. Kadınlar için şık sneakerlar, birbirinden özel el işçiliği ile üretilen deri giyim tasarımları, soğuk havaların vazgeçilmezi deri şapka ve eldivenler, erkekler için şık ve zarif deri cüzdan ve kemer setleri Sevgililer Günü'nde hediye alternatifi olabilecek seçeneklerinden sadece birkaçı olarak tercih edilebilir. Aşkın rengi olarak kabul edilen kırmızı rengin hakim olduğu deri cüzdan ve kartlıklar, ceketler, ayakkabı ve çantalar ise alternatif hediyeler arasındaki yerini alıyor. Teknolojiye meraklı olan sevgilisi için hediye almak isteyenler için ise firmanın ürettiği telefon ve airpods kılıfları ön plana çıkıyor. Sevgilisine ev hediyesi almayı tercih edenler için ise firmanın ayrıca evleri güzelleştirecek deri aksesuarlardan oluşan Home Koleksiyonu'ndan en özel parçalar seçebilecekler arasında bulunuyor. - İSTANBUL

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Sevgililer Günü, Desa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü için hediye telaşı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sevgililer Günü için hediye telaşı başladı - Son Dakika
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