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Sevgililer Günü hediyesi alırken yüksek fiyatlı ürünlere yönelten reklamlara dikkat - Son Dakika

Sevgililer Günü hediyesi alırken yüksek fiyatlı ürünlere yönelten reklamlara dikkat

12.02.2022 09:58
Sevgililer Günü hediyesi alırken yüksek fiyatlı ürünlere yönelten reklamlara dikkat

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eda Mezda, Sevgililer Günü hediyesi alırken kişiyi yüksek fiyatlı ürünlere yönlendiren duygusal reklamların tuzağına düşülmemesi uyarısında bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eda Mezda, Sevgililer Günü hediyesi alırken kişiyi yüksek fiyatlı ürünlere yönlendiren duygusal reklamların tuzağına düşülmemesi uyarısında bulundu.

Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, perakende satışların yüzde 30 arttığı 14 Şubat Sevgililer Günü haftasında en çok ilginin çiçek, mücevher ve restoranlara yönelik olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezda, markaların "sevgiliniz, böylesi bir hediyeye değer" mottosuyla çıkış yaptığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sevgiliye verilen değere maddi bir karşılık biçmeye çalışan bu reklamlarla, hedef kitle yüksek fiyatlı ürünleri almaya yönlendiriliyor. 'Sevdiğiniz insanın bu fiyatı ödemeye değeceği' mesajını vermeye çalışan markalar, sizi normalde asla ödemeyeceğiniz fiyatları ödemeye ikna ediyor. Alıcılar bu tuzağa düşmemeye dikkat etmeli."

Mezda, markaların reklamcılıkta "duygusal strateji" adı verilen bu yöntemi kullanarak alıcıları etkilediğini belirterek, "Müşterileri satın almaya ikna etmek amacıyla, ürünün veya markanın niteliklerini vurgulamaktan çok, kitle ile duygusal bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Genellikle potansiyel müşterilerin sevdikleri kişilerde görmek istedikleri tepkiler, reklam senaryolarına yansıtılıyor ve hediye verme davranışı idealize edilerek müşterilerin ürünü satın alması sağlanıyor. Kısacası buradaki satın alma davranışı düşünsel değil, duygusal bir süreç sonucu oluşur." yorumunda bulundu.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sevgililer Günü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü hediyesi alırken yüksek fiyatlı ürünlere yönelten reklamlara dikkat - Son Dakika Ekonomi


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