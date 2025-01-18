Seyahat Öncesi Lastik Bakımı Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Seyahat Öncesi Lastik Bakımı Uyarısı

LASİD, kış seyahati öncesi lastik kontrol ve bakımlarının önemini vurguladı.

18.01.2025 12:22
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Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), sömestir tatilinde seyahat planı yapanlara araç lastikleriyle ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastiğin, araçta insanları yola bağlayan tek bağlantı noktası olduğunun bazen unutulduğunu belirtti.

Kurt, "Avuç içi kadar yola temas ederek bizi hayata bağlayan lastiklere gözümüz gibi bakmalıyız. Bu yüzden uzun yola çıkacak sürücülerin, özellikle kış koşullarında mutlaka ve ısrarla lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Kış koşullarına uygun lastik kullanmaları, bulundukları bölgenin valilik karar ve duyurularını takip etmeleri önemlidir. Bu yolları ortak paylaşan herkes için bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Uzun yola çıkmadan önce lastiklerin bakım ve kontrolünün bir uzman tarafından yapılması gerektiğini, özellikle kış koşullarında bunun önemine dikkati çeken Kurt, seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerin gözden geçirilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Kurt, lastiklerin uygun janta monte edilmesinin, doğru havanın basılmasının, balans ayarlarının yapılmasının güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Kış mevsiminde basınç kontrolünün önemi daha da artıyor. Hava sıcaklığı her 10 derece düştüğünde, lastiklerin hava basıncının azaldığını unutmayın. Hava basıncı düştüğünde lastiklerinizin hasar görme riski artar, araçların yol tutuşu ve araç hakimiyeti azalır, fren mesafesi artar. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta diş derinliği, lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır. Düzenli araç ve lastik kontrolü trafikte güvenliğe önemli derecede katkı sağlar."

Güvenli seyahat için dikkat edilmesi gereken hususlar

Açıklamada sömestirde uzun yola çıkacaklar için dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin öneriler sıralandı.

Buna göre, araçta mevsime uygun doğru lastiğin takılı olmasına, seyahat edilen rotadaki otoyollarda kış koşullarına uygun lastiğin kullanılmasına özen gösterilmesi ve bunun için bulunulan bölgenin valilik karar ve duyurularının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Lastiğin araç üreticisinin önerdiği tip, model, ebat ve özellikte olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, lastiğin diş derinliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm'den daha düşük olmamasına bakılması önerildi.

Lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmeli, uzun yola çıkmadan gerekli önlemler alınmalıdır. Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/ bastırmalısınız." uyarısı yapıldı.

???????Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklığının her 10 derece düşüşünde, lastiklerin hava basıncının azaldığını unutmayın. Hava basıncı düştüğünde lastiklerinizin hasar görme riski artar, araçların yol tutuşu ve araç hakimiyeti azalır, fren mesafesi artar. Hava basıncı olması gerektiği gibi olmadığında lastikleriniz daha çabuk aşınır. Bu nedenle özellikle kış koşullarında uzun yol öncesi hava basıncı kontrolü şarttır. Hava basıncı, tercihen lastikler soğukken, güneşe maruz kalmamışken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir.Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız. Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz."

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

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