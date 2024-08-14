Seyhan Belediyesi Esnaf ve Sanatkarlar Çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Seyhan Belediyesi Esnaf ve Sanatkarlar Çalıştayı düzenledi

Seyhan Belediyesi Esnaf ve Sanatkarlar Çalıştayı düzenledi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Esnafımıza destek olduğumuzda yerel ekonominin canlanacağının farkındayız' dedi. Seyhan Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Çalıştayı düzenledi. Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayda oda başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esnaf Masası projesini kısa sürede hayata geçireceklerini açıkladı.

14.08.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Esnafımıza destek olduğumuzda yerel ekonominin canlanacağının farkındayız" dedi.

Seyhan Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Çalıştayı düzenledi. Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayda oda başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esnaf Masası projesini kısa sürede hayata geçireceklerini açıkladı.

Seyhan'ın bileşenleri ile gerçekleştirilen çalıştayların faydalı olduğunu ve devam edeceğini söyleyen Başkan Tekin, "İlçemize katkı veren, gelir getiren, istihdam sağlayan ve bizler için çok değerli olan esnafımızın temsilcileri ile bir araya geldik. Belediyemizden beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Projelerimiz arasında yer alan esnaf masasını kuruyoruz. Kısa zamanda hayata geçecek olan çalışma ile sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Esnafımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Ülke olarak derin bir ekonomik krizden geçtiklerini söyleyen Tekin, "Geçinemiyoruz. Mitingler, toplantılar düzenleniyor; emekliler, işçiler ve toplumun değişik kesimleri ile bir araya gelinerek geçinememe problemine çözüm aramaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerin yetkileri belli. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. Bize düşen bütçelerden Seyhan'ın bileşenleri ile yaşayanlarının eşit olarak yararlanmasını sağlamak gerekiyor. Tüm çalışmalarımız ve hedeflerimiz bu yönde. Esnafımıza destek olduğumuzda yerel ekonominin canlanacağının farkındayız" diye konuştu.

Oda başkanları ve yöneticiler de, esnafların sorunlarının dile getirildiği çalıştayın düzenlenmesinden dolayı Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e teşekkür edip Esnaf Masasının kurulacak olmasını da olumlu bir proje olarak nitelendirdiler. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Seyhan Belediyesi Esnaf ve Sanatkarlar Çalıştayı düzenledi - Son Dakika

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