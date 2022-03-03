Sezginer: "İzmir'in kuzeyine ilgi artıyor" - Son Dakika

Sektörde 8'inci yılını geride bırakan Mavişehir merkezli Coldwell Banker Life, 35 kişilik donanımlı ve tecrübeli ekibiyle gayrimenkul satış ve kiralamalarında profesyonel çözümler sunuyor. Coldwell Banker Life Broker'ı Uğur Sezginer, İzmir kuzeyine yönelik ilginin giderek arttığını ifade etti.

Coldwell Banker Life Broker'ı Uğur Sezginer, kurum içi motivasyon ve iletişim odaklı eğitimleriyle gayrimenkul konusunda farklı uygulamalara imza attıklarını söyledi. Şirket bünyesinde hizmet veren kadronun geniş bir portföye sahip olduğunu kaydeden Sezginer, hızlı ve sonuç odaklı satış ve kiralama gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sezginer, "Çalışma felsefemiz, güven, istikrar ve başarıdır. Bunun için kaliteli ve nitelikli bir ekiple birlikte hizmet veriyoruz. Her danışmanımızın kendi ait bir portföyü ve bağlı olduğu bir bilgi havuzu var. Sosyal medya sayfalarımız, diğer Coldwell bayileri ve bağlı olduğumuz networklerle birlikte kısa sürede 10 binlere varan görüntüleme rakamına ulaşabiliyoruz. Böylece doğru fiyata, doğru konutu en hızlı şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Ağırlıklı olarak Karşıyaka ve Çiğli bölgesine hizmet veriyoruz; fakat İzmir'in her bölgesinde konut, arsa, fabrika, ticari alan satış ve kiralama konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.CB.com.tr/life adresinden sitemizi inceleyebilir" diye konuştu.

Müstakil ve az katlı binalar revaçta

Konut almak isteyenlerin beklenti ve taleplerinin de değişiklik gösterdiğini kaydeden Uğur Sezginer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemiyle birlikte müstakil konut talebi çok arttı. Daha sonrasında yaşanan deprem ise insanları yeni binalarda oturmaya yöneltti. Konut talebi artmasına rağmen, inşaat tarafında girdi maliyetlerinin ve arsa fiyatlarının da yükselmesi nedeniyle artık yeni inşaat yapılma süreci de yavaşladı. İnsanlar düşük seyreden döviz ve altın kurları karşısında beklemeyi tercih ediyor. Uzun vadede ise en güvenilir yatırım aracı yine gayrimenkul olarak görülüyor. Artan konut fiyatlarının yanı sıra; insanlar artık daha kolay yaşama imkanı sunan 1+1, 2+1 daire tiplerine yönelmeye başladı. Herkes zamana karşı yarışıyor. Daha uygun fiyatla, ulaşım koşullarının da gelişmiş olduğu merkezi bölgeleri tercih ediyor. Yüksek fiyatlı evler de vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle eskisi kadar talep görmüyor."

Kentin kuzeyine ilgi artıyor

İzmir'in kuzey ilçelerine olan talebin giderek arttığını ifade eden Uğur Sezginer, "İzmir'de Çeşme ve Urla bölgesi yoğun talep almasına rağmen belli bir doygunluğa ulaştı. Şimdi Foça, Çandarlı ve Dikili bölgeleri revaçta. Yapımı tamamlanan otobanla birlikte ulaşım açısından da avantaj sunuyor. Üstelik Çeşme'ye göre neredeyse yüzde 90'a varan fiyat avantajına da sahip. İzmir son yıllarda sürekli dışarıdan göç alıyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü her ne kadar canlı tutsa da konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ilginin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

İzmir'in yaşam biçimi nedeniyle özellikle İstanbullular'ın büyük ilgisini gördüğünü dile getiren Sezginer, "Bununla birlikte kentte yeterince arsa üretilememesi, nüfusun zaten kalabalık olan merkezlerde yığılmasına neden oluyor. Aslında İzmir, çevresiyle yeni yaşam alanları üretmeye müsait bir yapıya sahip. Kentsel dönüşüm yapılırken maalesef bina dönüşümü üzerinde duruluyor. Oysa, ada bazında dönüşüm gerçekleştirilirse otopark, sosyal alanlar ve yeşil alanlarla birlikte daha yaşanılabilir bir kente sahip olabiliriz" ifadesini kullandı. - İZMİR