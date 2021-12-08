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SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? - Son Dakika

SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?

08.12.2021 11:37
SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?

Milyonlarca kişi emekli olmak için gün sayıyor. Bunun için yıl, yaş, ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup emekli maaşına kavuşuyor. Emekli aylığı bağlama işlemi gecikenler için SGK'nın avans sistemi devreye giriyor. Peki avans sistemi nedir? Kimler faydalanabilir? SGK'dan avans nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Son yıllarda yapılan reform hamleleriyle emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandırıldı.

2002 öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu.

Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor, ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor.

Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor.

ÜÇ TAKSİTLE ÖDEME

Avans sistemi için SSK ya da Bağ-Kur fark etmiyor. Başvuru yapanlar 3 asgari ücret avansını 2.825+2.825+2.825 lira şeklinde 8 bin 475 lira olarak 1 hafta içerisinde alabiliyor.

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 8 bin 475 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 14 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

HER AY PEŞİN

Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.

Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK tarafından belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödeniyor.

Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılıyor.

SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?

Bağkur, SGK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız? - Son Dakika
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