SGK\'dan Emeklilere Müjdeli Haber

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemelerinin 1 gün öne çekildiğini ve 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.