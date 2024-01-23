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SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve ek ödemeleri yatıracak - Son Dakika
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SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve ek ödemeleri yatıracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta yatırmaya başlayacaklarını duyurdu. SGK, 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark ödemesi ve 59 bin 33 kişiye 992,9 milyon TL ek ödeme yapacak.

SGK, Emekli Sandığından aylık alanlara zam farkı ve ek ödemeleri yatıracak
23.01.2024 - 14:36,
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta yatırmaya başlayacaklarını duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak'ta yapılacak. Buna göre, 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye ise 992,9 milyon TL ek ödeme yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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