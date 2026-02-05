SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemeleri ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçti. Söz konusu gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"