SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
05.02.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini bildirdi. Bakan Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemeleri ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçti. Söz konusu gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"

SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
07:57
Veliaht Prens’i zora sokacak fotoğraf Pedofili sapığın masasında bulundu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
07:23
Piyasalarda deprem Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:15:20. #7.11#
SON DAKİKA: SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.