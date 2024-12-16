SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi - Son Dakika
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Ekonomi

SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi

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Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında değişiklikler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı tavanının yeni yılla birlikte yüzde 12 artışla brüt 46 bin 844 TL civarında olacağını ifade etti.

16.12.2024 21:25  Güncelleme: 21:58
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Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında da hesaplar değişmeye başladı. Çalışanlara işten çıkarılmaları durumunda toplu para alma imkanı sağlayan kıdem ve ihbar tazminatındaki yükselişte hem memur zammı hem de yeni maaşlar etkili olacak.

"KIDEM TAZMİNATININ BİR TA­VANI VARDIR"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatının, bir yıl için bir brüt ücret şek­linde hesaplandığını ve bir ta­vanı olduğunu söyledi.

"YÜZDE 12 AR­TIŞLA BRÜT 46.844TL CİVARINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Erdursun, şu bilgileri aktardı: "31.12.2024'e kadar Kı­dem Tazminatı Tavanı brüt 41 bin 828 TL'dir. Kıdem taz­minatında Gelir Vergisi yok­tur. Sadece Binde 7,59 oranın­da Damga Vergisi kesintisi ya­pılır. Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memu­runun 1 yıllık emekli ikrami­yesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 ar­tışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz."

SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi

Özgür Erdursun, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Müslüm Yaman:
    patronları düşünmeye devam idin siz elbet hesap günü gelecek bakalım patronlar sizi kurtaracak mı 67 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kıdem tazminatı boş verin Emekli ve asgari ücreti hesaplayın uzmanlar 35 6 Yanıtla
  • Aa:
    demekki zam yüzde 12 22 1 Yanıtla
    Cocukluk askimsin:
    memur zammına göre hesapliyorlar 7 0
  • Astor2 null:
    yazıklar olsun 17 1 Yanıtla
  • Tahsin Celik:
    iyi ki düşürmemiş-15% filan; ülke enflasyon kendilerinin açıkladığı %47 bunlar neyin kafası merak ediyorum 17 1 Yanıtla
  • Ersay:
    46x25:1150 bir arsba parası ancak, insanlar en azından bir evin yarısını alabilmeli oysa….Herkes parasının kıymetini bilsin, sonra ki yıllarda gelecek yönetimler asgari ücretin brütüne düşürür haberiniz olsun demedi demeyin…. 12 4 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    Bir ğün hesap vereceksiniz kese kese bitirdiniz emekli ikramiyesini 11 0 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Acilen bu hırsız, şeref yoksunlarından kurtulmamız gerek! Yoksa birkaç sene sonra iyice fakir bir ülke olacağız! 7 0 Yanıtla
  • Murat Seymen:
    Ya bu bizim milletimiz harbi kafa calismiyormu ya bu adam.emekliligi bitirdi tazminatları eritti gelecek neslin gelecgini bizim gelecegimizi bitirdi ve bu adam kıdem tazminatlarını Ada el atmaya çalışıyor zaten ortada bir şey kalmadı ee kardeşim bu ülkenin asgari ucretlisi emeklisi çalışan işçisi bu adama oy vermese ikdidar olamaz ama hala millet uyanmış degil 0 0 Yanıtla
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