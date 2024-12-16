Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında da hesaplar değişmeye başladı. Çalışanlara işten çıkarılmaları durumunda toplu para alma imkanı sağlayan kıdem ve ihbar tazminatındaki yükselişte hem memur zammı hem de yeni maaşlar etkili olacak.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatının, bir yıl için bir brüt ücret şeklinde hesaplandığını ve bir tavanı olduğunu söyledi.
Erdursun, şu bilgileri aktardı: "31.12.2024'e kadar Kıdem Tazminatı Tavanı brüt 41 bin 828 TL'dir. Kıdem tazminatında Gelir Vergisi yoktur. Sadece Binde 7,59 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır. Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 artışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi - Son Dakika
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