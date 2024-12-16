SGK uzmanı kıdem tazminatı için net oran verdi

Ekonomi

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın en başta gelen güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında da hesaplar değişmeye başladı. Çalışanlara işten çıkarılmaları durumunda toplu para alma imkanı sağlayan kıdem ve ihbar tazminatındaki yükselişte hem memur zammı hem de yeni maaşlar etkili olacak.

"KIDEM TAZMİNATININ BİR TA­VANI VARDIR"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatının, bir yıl için bir brüt ücret şek­linde hesaplandığını ve bir ta­vanı olduğunu söyledi.

"YÜZDE 12 AR­TIŞLA BRÜT 46.844TL CİVARINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Erdursun, şu bilgileri aktardı: "31.12.2024'e kadar Kı­dem Tazminatı Tavanı brüt 41 bin 828 TL'dir. Kıdem taz­minatında Gelir Vergisi yok­tur. Sadece Binde 7,59 oranın­da Damga Vergisi kesintisi ya­pılır. Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memu­runun 1 yıllık emekli ikrami­yesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 ar­tışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz."