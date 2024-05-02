Shaanxi Blower Group, Hannover Messe 2024'te yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Shaanxi Blower Group, Hannover Messe 2024'te yer aldı

Shaanxi Blower Group, Hannover Messe 2024'e katıldı. Bu yılki fuara yaklaşık 60 ülke ve bölgeden 4 bine yakın katılımcı katıldı. Çinli katılımcılar toplam katılımcıların yüzde 30'unu oluşturdu. Fuarda, Shaanxi Blower Group, 'Düşük karbonlu enerji tasarrufu sağlayan akıllı enerji ara bağlantı adası' adlı bir modeli sergiledi.

02.05.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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Shaanxi Blower Group, Hannover Messe 2024'te yer aldı.

Shaanxi Blower Group, Hannover Messe 2024'e katıldı. Bu yılki fuara yaklaşık 60 ülke ve bölgeden 4 bine yakın katılımcı katıldı. Çinli katılımcılar toplam katılımcıların yüzde 30'unu oluşturdu. Fuarda, Shaanxi Blower Group, "Düşük karbonlu enerji tasarrufu sağlayan akıllı enerji ara bağlantı adası" adlı bir modeli sergiledi.

Shaangu Avrupa Araştırma ve Geliştirme Co., Ltd.'nin Genel Müdürü Fan Xiaolong, "Model, belediye idaresi ve endüstriyel parklar gibi senaryolarda soğuk, sıcak, rüzgar, su, elektrik ve atıkların özel olarak programlanmasını sağlamak için merkezi bir kontrol sistemine ve enerji dönüşüm ekipmanına dayanıyor ve böylece karbon emisyonunu azaltma hedefine ulaşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hannover, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Shaanxi Blower Group, Hannover Messe 2024'te yer aldı - Son Dakika

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