Shell'in Karı Yüzde 130 Arttı

Enerji şirketi Shell'in yılın ikinci çeyreğindeki karı yüzde 130 artışla 9,84 milyar doları aştı.

Shell, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket yılın ikinci çeyreği için 9,84 milyar dolar kar açıkladı. Shell'in karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,26 milyar dolar olmuştu. Böylece şirketin karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 yükseldi.

Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemdeki karının 8,92 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki karı tarihindeki en yüksek ikinci kar olarak kayıtlara geçti.

Shell'in karındaki artışta Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle ortaya çıkan enerji krizi sonrası yükselen petrol ve gaz fiyatları belirleyici olurken, şirketin rafineri kapasite kullanım oranı rekor seviyeye yükseldi.

Şirket, gelecek çeyrek dönem için 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.