Shopify, Türkiye'deki ilk e-ticaret koçu olarak Courself.co'yu seçti

E-ticaret altyapısı sağlayan platform Shopify, Türkiye'deki ilk e-ticaret koçu olarak Courself.co'yu seçtiğini duyurdu. Büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Courself.co Kurucu su ve CEO'su Raif Kamacı, "Özellikle 'stoksuz satış' yani 'dropshipping' alanında öne çıkan Shopify'ın Türkiye'deki resmi eğitim sağlayıcısıyız" dedi.

E-ticaretin yükselişini de yorumlayan Kamacı, "Akıllı telefonların hızla benimsenmesi, teknolojiye kolay erişim, her an her yerden alışveriş yapabilme kolaylığı, e-ticaretin hızla büyümesinin başlıca nedenleri. Hal böyle olunca, e-ticaret platformlarında satıcı, alıcı ve ticaret hacmi de her geçen yıl katlanarak artıyor. Bu da e-ticaret uygulamalarına ve pazaryerlerine duyulan ihtiyacı büyütüyor" diye konuştu.

Kamacı, "Dijital satıcılara dünyanın en büyük e-ticaret altyapısını sağlayan Shopify, kurulduğu 2006 yılından bu yana hızla büyüyen lider e-ticaret platformlarından biri. 2021 küresel e-ticaret raporlarına göre dünya genelinde 1,75 milyondan fazla e-ticaret satıcısı Shopify kullanıyor ve 2022 yılı sonunda Shopify üzerinden satış yapanların 500 milyondan fazla alıcıya ulaşması bekleniyor. Courself.co olarak, özellikle 'stoksuz satış' yani 'dropshipping' alanında öne çıkan Shopify'ın Türkiye'deki resmi eğitim sağlayıcısıyız. Shopify Dropshipping, hiçbir masraf yapmadan sadece internet sitesi ve reklamla 1 üründen on binler, hatta yüz binlerce dolar kazanılabilecek bir e-ticaret sistemi. Eğitimlerini verdiğimiz ve oldukça ilgi gören stoksuz e-ticaret sistemi Shopify Dropshipping, ürün maliyetinden uzak, web sitesi kurup doğru hedeflenmiş sosyal medya reklamlarıyla satış yaptığınız, üreticiden sadece satışını yaptığınız miktarda ürün aldığınız bir sistem. Bu alanda biriktirdiğimiz uzmanlıklarla Shopify tarafından şimdi de e-ticaret koçu olarak seçildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK 3 AY 1 DOLAR MALİYETLE E-TİCARET

E-ticaret sektöründe kendine bir gelecek inşa etmek isteyenlerin önündeki en büyük engelin bilgi eksikliği olduğuna dikkat çeken Raif Kamacı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Courself 2.0 platformu ile e-ticaret sistemine nasıl dahil olacağını bilmeyenlere ihtiyaca yönelik eğitimler tanımlayarak girişimcilerin sıfırdan kendi dijital işini kuracak ve yürütecek uzmanlık seviyesine gelmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda tüm katılımcılarımıza ödeme altyapısı desteği veriyoruz. Üstelik normalde aylık 29 dolar olan kullanım bedeli, ilk 3 ay 1 dolar olacak şekilde güncellendi. Shopify'ı daha aktif kullanarak satışlarını artırmak isteyen girişimcileri eğitimlerimize bekliyoruz."