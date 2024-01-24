SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Yeni Kapsayıcı Sanayi Paradigması Önerisinde Bulundu

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu, sanayi, ulaştırma, finans ve ticaret politikalarının tümünü içeren "Yeni Kapsayıcı Sanayi Paradigması" önerisinde bulundu, bunun Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını, adil dönüşüm için de güçlü bir potansiyel sağlayacağını bildirdi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin "Adil Dönüşüm Kapsamında Türkiye İçin Sanayi Politikası Alternatifleri" raporu yayınlandı.

Raporda, ekonomik kalkınma ve karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için sektör spesifik büyüme veya sadece yeşil/ikiz dönüşüm odaklı politikaların ötesine geçilerek sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu, sanayi, ulaştırma, finans ve ticaret politikalarının tümünü içeren "Yeni Kapsayıcı Sanayi Paradigması" önerildi. Bu sayede Türkiye'nin rekabet gücü artırılırken adil dönüşüm için de güçlü bir potansiyel yaratılacağı ifade edildi.

Sanayide gereken dönüşüm için yapısal ve çevresel sürdürülebilirlik boyutlarıyla kapsamlı ve bütünlüklü bir sanayi politikası ve planlı bir yaklaşıma, köklü bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin birincil enerji tüketiminde sanayinin payının yaklaşık yüzde 35 olduğu, ancak üretilen yüklerin taşınması ve depolanması gibi faaliyetler için tüketilen enerji de dahil edildiğinde sanayi üretiminden kaynaklanan payın yüzde 50'ye ulaştığı, bu oranın sanayi stratejisi tasarımının önemini ortaya koyduğu vurgulandı.

İmalat sanayisi dönüşümü için öneriler

Raporda, imalat sanayi üretiminde teknoloji düzeyi yüksek sektörlerin payının artırılması ve ticaret politikası önceliklerinde orta-yüksek ile yüksek teknolojili sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi, ayrıca uluslararası değer zincirlerine entegrasyonlarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kimya, metal gibi temel sektörlerin dönüşümünde ise toplam katma değer artışına yönelik politika ve düzenlemeler geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

İmalat sanayi alt sektörlerinde de teknoloji veya katma değeri yüksek alt sektörlerin gelişiminin desteklenmesi, enerji yoğunluğunun azaltılması gerektiği belirtilen raporda, sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesi ve döngüsel ekonominin etkin biçimde uygulanması, ticaret politikasında açık ve örtülü sübvansiyonlar/maliyetler dikkate alınarak rekabet gücü yüksek ürün gruplarının desteklenmesinin yeni sanayi tasarımı içinde yer alması tavsiye edildi.

Temel sektörler başta olmak üzere özel olarak imalat sanayi, genel olarak ekonominin bütününde toplam katma değer, fayda artışına yönelik arz-talep yapısının oluşturulması önerildi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türkiye'de sanayi kompozisyonunun, enerji yoğunluğu yüksek ancak teknoloji açısından düşük ve orta-düşük kategoride yer alan, düşük katma değerli sektörlerden, enerji yoğunluğu düşük, buna karşılık orta-yüksek veya yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sektörlere doğru kaydırılması gerekir. Bu yapısal dönüşümün yanı sıra sanayi stratejisinin en kritik unsurlarından biri yeşil dönüşüm. Bu kapsamda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrifikasyon ve doğrudan elektrifikasyonun mümkün olmadığı alanlarda yeni temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, yeşil sanayi stratejisinin önemli bir parçası olmalı."