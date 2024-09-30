Sibel Kaya'dan İşitme Engelliler İçin Yeni Girişim

Ekonomi

Sabancı Vakfı'nın 15'inci sezon "Fark Yaratanlarından" Sibel Kaya, sağır ve işitme engelli bireylerin daha etkin bir iletişim kurabilmesi ve Türk İşaret Dili'nin zenginleştirilmesi amacıyla "Hadi İşaret" sosyal girişimini kurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 15'inci sezonunda "Fark Yaratan" seçilen Sibel Kaya, sağır anne ve babasının işiten bir çocuğu olarak büyüdü. Çocukluğunda işaret dili ile iletişim kuran Kaya, diğer çocukların konuşarak iletişim kurduğunu fark ettiğinde, toplumsal engellerin dil bariyerlerinden kaynaklandığını fark etti.

Sağır ve işitme engelli toplumun Türk İşaret Dili üzerinden her türlü bilgiye eşit ve tam erişimini sağlamak adına tematik alanlarda bir sözlük bulunmamasına karşın sanat alanında gelişim sağlamak amacıyla uzmanlarla ortak çalışmalar yürüterek yeni bir sözlük de oluşturdu.

Sessiz bir dünyada büyüyen ve 13 yaşında akıcı bir şekilde konuşmayı öğrenen Kaya, Türk İşaret Dili'nin gelişmesi ve sağır ve işitme engelli bireylerin Türkçe okuma yazma becerilerini artırmak için "Hadi İşaret" sosyal girişimini hayata geçirdi.

Dil bilimcilerle işbirliği yaparak Türk İşaret Dili'ndeki kelime dağarcığını zenginleştirme çalışmalarını sürdüren Kaya, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer alan 600 bine yakın kelimeye karşın, Türk İşaret Dili'nde sadece 2000 işaret bulunduğuna dikkat çekerken, bu kapsamda sağır ve işitme engelli bireylerin iletişimde karşılaştığı sınırlamaları aşmayı ve işiten bireylerle olan iletişim engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Kaya'nın çalışmalarıyla farkındalık yaratmaya devam ettiğini belirtti.

Safkan, "Dil, sadece kelimelerden ibaret değildir, toplumu birbirine bağlayan en önemli yapı taşlarından biridir. Sibel Kaya'nın çalışmaları, sağır ve işitme engelli bireylerin toplumun her alanında daha eşit bir şekilde yer almasını sağlamak için büyük bir önem taşıyor. Sabancı Vakfı olarak, bu anlamlı çalışmaya destek vermekten ve Sibel Kaya gibi fark yaratan kişilerin toplumumuzda daha fazla görünürlük sağlamalarına katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.