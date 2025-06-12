Siber Güvenlik Zirvesi\'nde Türkiye\'nin Adımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, siber güvenliğin ülkeler için önemine işaret ederek, "Siber tehditlerin bu denli yaygınlaştığı bu ortamda, Türkiye olarak, sadece bugünün risklerine karşı önlem almakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda geleceğin siber güvenliğini şekillendirecek adımları da birlikte atıyoruz." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda, "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla gerçekleştirildi.

Sayan, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, dijitalleşmenin derinliği arttıkça, ulusal siber güvenlik politikasının ekonomik bir rekabet unsuru ve toplumsal bir sorumluluk haline geldiğini bildirdi.

Bu yıl dijital veri üretiminin 180 zetabaytı aşacağı öngörüsünde bulunan Sayan, dijital evrenin büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda ciddi güvenlik sorunları yarattığını da ifade etti.

Siber güvenliğin artık tercihten çok zaruret haline geldiğini dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"USOM tarafından yaklaşık 37 bin siber saldırı tespit edilmiş durumda. Günde ortalama yaklaşık 11 milyon zararlı erişimi tespit ediyor ve engelliyor. Artık siber güvenlik ulusal güvenliğimizin, ekonomik istikrarımızın ve kamu refahının en temel direklerinden bir tanesidir. Siber tehditlerin bu denli yaygınlaştığı bu ortamda Türkiye olarak sadece bugünün risklerine karşı önlem almakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda geleceğin siber güvenliğini şekillendirecek adımları da birlikte atıyoruz."

Sayan, bu stratejinin en somut adımlarından birinin Siber Güvenlik Kanunu olduğunu vurgulayarak, söz konusu kanunla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının kritik yapıların korunmasında hayati bir görev üstleneceğini bildirdi.

AVCI, AZAD ve KASIRGA gibi sistemlerin Türkiye'nin güvenliği için çalışmaya devam ettiğini belirten Sayan, bütün yazılımların yerli mühendisliğin geldiği son noktayı ortaya koyduğunu söyledi.

Sayan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde siber güvenlik alanında örnek gösterildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin dijital kalesini yerli ve milli üretim anahtarla koruduğunu ifade etti.

Siber güvenliğin sadece kurumların ve devletlerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Sayan, vatandaşların güçlü parolalar kullanmak, iki faktörlü kimlik doğrulamak, yazılımları ve işletim sistemlerini güncel tutmak ve sosyal medyada kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olmak gibi önlemler alması gerektiğine de değindi.

"Diğer ileri teknolojilerde de yatırımları sürdürüyoruz"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da dijital çağda insanların her alanda farklı araçlarla internete bağlandıklarını bildirdi.

Bugün itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 70'inin internet kullandığını anlatan Karagözoğlu, bu kadar verinin işlendiği bir dönemde siber güvenliğin önemli olduğunun altını çizdi.

Karagözoğlu, tehditlerin artık sınır tanımadığını, geliştiğini ve sofistike hale geldiğini, USOM'un ise daha tehdit fark edilmeden devreye girdiğini ve tehditleri engellediğini bildirdi. Karagözoğlu, "Yerli ve milli teknolojilere yaptığımız yatırımlarla siber güvenliği sadece savunma değil aktif bir caydırıcılık haline getiriyoruz." diye konuştu.

Tüm alanlarda üreten, geliştiren, şekillendiren ve ihraç eden bir ülke olma hedefiyle çıktıkları yolda çağın nesnesi değil öznesi olacaklarını belirten Karagözoğlu, "Sadece siber güvenlik alanında değil 5G, yapay zeka, bulut bilişim ve geleceğin diğer ileri teknolojilerinde de yatırımları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat da dijital çağın hızla geliştiğini ve devletler ile kurumların dijital alandaki varlıklarını güçlendirmek ve korumak adına kapsamlı stratejiler yürüttüklerini söyledi.

Yapay zeka başta olmak üzere, yenilikçi teknolojilerin geliştikçe saldırı vektörlerinin daha akıllı ve etkili hale geldiğinin altını çizen Altınsaat, "Bu durumda bize düşen, kritik altyapılar, haberleşme sistemleri ve bilgi teknolojileri ağlarının dijital saldırılara karşı korunması amacıyla kullanılan teknolojik çözüm, süreç, mevzuat ve stratejileri oluşturmak, dinamik olarak gelişmelere göre güncellemek ve bireyin, toplumun, devletin siber güvenliğini sağlamak, dijital egemenliğin zarar görmesini engelleyecek dayanıklılık seviyesine ulaşmaktır." dedi.