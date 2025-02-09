Siber Güvenlikte Önemli Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siber Güvenlikte Önemli Başarı

Türkiye, 1,5 milyon IP adresine yönelik 1 milyar erişim isteğini engelleyerek siber tehditleri önlüyor.

09.02.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerince (SOME) ülkedeki 1,5 milyon IP adresine, ocak ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteğinin engellendiğini belirtti.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) verilerini değerlendirdi.

Siber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, merkezin, siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.

Uraloğlu, "USOM, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor." ifadesini kullandı.

"7 gün 24 saat Türkiye'nin siber sahasını koruyoruz"

Uraloğlu, USOM koordinasyonunda, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'nin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"USOM bünyesinde 2 bin 324 SOME ekibi, 8 bin 9 uzman personel ile ülkemizin siber sahasını koruyoruz. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıyoruz ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri profaktif şekilde tespit ediyoruz. 2025 yılının ilk ayında yaptığımız taramalarda 1165, bugüne kadar ise toplam 78 bin 558 siber güvenlik açığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik."

USOM'un 2013'ten bu yana toplam 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğini bildiren Uraloğlu, "SOME tarafından, ülkemizdeki 1,5 milyon IP adresine 2025'in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteği engellendi." ifadesini kullandı.

Yerli ve milli yazılım vurgusu

Uraloğlu, yerli ve milli yazılımların da siber olaylara müdahaleye önemli katkı sağladığının altını çizdi.

"Avcı", "Azad" ve "Kasırga" gibi tamamen iç kaynaklarla geliştirilen projelerle ulusal siber güvenlik alanında örnek teşkil edecek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Uraloğlu, "İnternete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüttüğümüz Kasırga projemiz ile haftalık 131 taramayla 286 farklı portun ve 918 farklı zafiyet taramasını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engellendi

Bakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engeli getirdiklerini ve 5 bin 869 oltalama saldırısını engellediklerini bildirdi.

Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siber Güvenlikte Önemli Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Siber Güvenlikte Önemli Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.