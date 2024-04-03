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Sıcak havaya rağmen balık tezgahtaki yerini koruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sıcak havaya rağmen balık tezgahtaki yerini koruyor

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Zonguldak'ta av yasağının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar alışverişini sürdürüyor. Sıcak havaya rağmen balık çeşitleri tezgahtaki yerini koruyor. Balıkçı esnafı, palamut balığının az olması ve hamsinin yeterli şekilde tezgaha gelmemesi nedeniyle vatandaşların en çok istavrit ve mezgit satın aldığını ifade etti. Av yasağına sayılı günler kala birçok teknenin limana demirlediği öğrenildi. Fiyatlar ve balık bakımından uygun olan bu dönemde halk memnun.

03.04.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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Sıcak havaya rağmen balık tezgahtaki yerini koruyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta av yasağının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar alışverişini sürdürüyor. Sıcak havaya rağmen balık çeşitleri tezgahtaki yerini koruyor.

Av yasağı 15 Nisan'da başlayıp, 1 Eylül 2024'te sona erecek. Bu sezon av yasağının kalkmasıyla birlikte balıklar uygun fiyata satışa çıksa da zaman zaman balığın az olması fiyatları yükseltti. Sezonda palamut balığının az olması, hamsinin ise yeterli şekilde tezgaha gelemediğini söyleyen balıkçı esnafı, vatandaşların en çok istavrit ve mezgit satın aldığını ifade etti. Av yasağına sayılı günler kala birçok teknenin limana demirlediği öğrenildi. Öte yandan, Ramazan ayında da vatandaşlar balık alışverişini sürdürüyor.

Balıkçı esnafı Ercan Düzer, "Balık geliyor. Vatandaşın ilgisi bayağı yoğun. Hem çiğ alıyorlar hem de ızgara tava yaptırıyorlar. Havalar da sıcak balık biraz az çıkıyor. Hamsi, mezgit, istavrit, barbun, çupra geliyor. Halkımız memnun. Fiyatlar ve balık bakımından uygun. Şu anda yarı yarıya düşük seyrediyor" diye konuştu.

Öte yandan, hamsi 100, istavrit 70, barbun 200, tirsi 35, çupra 175 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çevre, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak havaya rağmen balık tezgahtaki yerini koruyor - Son Dakika

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