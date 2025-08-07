Sıcaklarda Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Dicle Elektrik, hizmet verdiği dağıtım bölgesinde temmuz boyunca seyreden aşırı sıcakların etkisiyle elektrik tüketiminin hazirana göre yaklaşık yüzde 57 artış gösterdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı enerji arzını güvenle sürdürüyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının yer yer 54 dereceyi bulduğu temmuzda elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaştığı belirtilen açıklamada, Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde haziranda 1 milyon 767 bin megavatsaat olan toplam elektrik tüketiminin, temmuzda yaklaşık yüzde 57 artarak 2 milyon 780 bin megavatsaate yükseldiği kaydedildi.

Buna göre, il bazında en yüksek günlük tüketim 31 Temmuz'da 45 bin 88 megavatsaatle Şanlıurfa'da gerçekleşirken, bunu 23 bin 444 megavatsaatle Diyarbakır ve 19 bin 609 megavatsaatle Mardin izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, aşırı sıcaklara bağlı elektrik şebekesinde oluşan yoğunlukların, tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin oluşturduğu yükle birleşince elektrik altyapısını zorladığını ifade ederek, bu durumun dalgalanmalara ve bölgesel kesintilere yol açabildiğini söyledi.

Obut, söz konusu problemlere örnek olarak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak kullanım ve aşırı yüklenmeden dolayı trafoların yandığını, ekiplerin arızaya 45 dakika içinde müdahale ederek merkeze yeniden enerji sağladığının gösterilebileceğini belirterek, kırsal alanlara enerji verilmesi için de ekiplerin uzun süre çalışmak durumunda kaldığını ifade etti.

Tarımsal sulama trafoları ve sulama pompalarında kompanzasyon sistemlerinin bulunmamasının da elektrik şebekesinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Obut, şunları kaydetti:

"Bu durum sadece bizim şebekemizi değil, zaman zaman ulusal trafo merkezlerindeki iletim sistemlerini de etkiliyor. Bu da arızalara ve kesintilere neden olabiliyor. Dağıtım bölgemizde yaşanabilecek elektrik dalgalanmalarını en aza indirmek için tüketicilerimizin ihtiyaç kadar elektrik kullanmalarını, elektriği israf etmeden tüketmelerini bekliyoruz. Böylesi bir davranış biçimi sistemi rahatlatacak, olası sorunları da önleyecektir."