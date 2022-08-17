Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor

17.08.2022 10:23
Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor

Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor Gaziantep'te büyükbaş hayvanlar, 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları sebebiyle baraj sularına girerek serinliyor.

Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te büyükbaş hayvanlar, 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları sebebiyle baraj sularına girerek serinliyor.

Güneydoğuda yaz aylarının çok sıcak geçmesi, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasıyla büyükbaş hayvanlar Tahtaköprü Barajı'na girerek serinliyor. Çobanlar, otlattıkları hayvanların aşırı sıcaklardan dolayı baraj gölüne yöneldiğini ve 2-3 saat baraj gölünde serinledikten sonra otlandığını belirtti.

"Aşırı sıcağa dayanamayıp suya yöneliyorlar"

Büyükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan Perver Bilal, "Hayvanlar suyu gördü mü ona doğru gidiyor. Aşırı sıcaklar onları da etkiliyor. Suya giriyorlar, içiyorlar. Biz hiç yönlendirmeden kendileri baraja doğru yöneliyor. Burada yaklaşık 3 saat kalıyor. Serinleyen hayvanlar kendileri çıkıyor. Suya girince çok rahatlıyorlar" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gaziantep Cami anons olayı nedir? Gaziantep Cami anons olayı nedir? Antep karası üzümünde hasat zamanı Antep karası üzümünde hasat zamanı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:33 Rize'de yıllardır "şifalı" diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:28 Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement