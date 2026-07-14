Sicil Affı Çağrısı: Ekonomiye Yeniden Kazandırma - Son Dakika
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Sicil Affı Çağrısı: Ekonomiye Yeniden Kazandırma

Sicil Affı Çağrısı: Ekonomiye Yeniden Kazandırma
14.07.2026 09:22
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Ferit Gürsoy, Bursa'da 50 bin, Türkiye genelinde 1 milyon KOBİ'nin sicil affı beklediğini açıkladı.

Bursa Bizim Platformu Çalışma Grubu Sözcüsü Ferit Gürsoy, hazırladıkları ortak raporla sicil affı ve terkin mağdurlarının ekonomiye kazandırılması için çağrıda bulundu. Bursa'da yaklaşık 50 bin, Türkiye genelinde ise 1 milyon KOBİ ve esnafın sicil affı bekliyor.

Bursa Bizim Platformu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Ticari Sicil Affı ve Terkin Mağdurlarının Ekonomiye Kazandırılması ve Dürüst Esnafın Korunması Ortak Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Yaklaşık 1,5 ay süren çalışmada iş dünyasının temsilcileriyle görüşülerek hazırlanan raporda, sicil affı bekleyen esnafın yeniden ekonomiye kazandırılması ve yükümlülüklerini düzenli yerine getiren esnafa "Beyaz Sicil" teşviki verilmesi önerildi.

Bursa Bizim Platformu Çalışma Grubu Sözcüsü Ferit Gürsoy, raporun hazırlanması sürecinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Müdürlüğü, iş insanları dernekleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Gürsoy, geçmişte kara listeye giren çok sayıda esnafın borçlarını kapatmış olmasına rağmen uygun krediye ulaşamadığını ve kredi kartı dahi alamadığını belirterek, "Küçük ve orta boy işletmeler günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle finansmana erişemiyor. Sicil affıyla bu işletmeler yeniden ekonomiye kazandırılabilir, istihdam kayıpları önlenebilir ve finansmana erişimlerinin önündeki engeller kaldırılabilir. Aynı zamanda küçük işletmeler tefecilerin insafına bırakılmamış olur" dedi.

"Bursa'da 50 bin, Türkiye'de 1 milyon mağdur var"

Bursa'da en az 50 bin esnafın bu durumdan etkilendiğini düşündüklerini dile getiren Gürsoy, Türkiye genelinde ise yaklaşık 1 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin sicil mağduru olduğunu öne sürdü. Gürsoy, esnaf ve terkin mağdurlarına yönelik bir defaya mahsus sicil affı getirilmesi ve bunun yasal düzenlemeyle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

"Bankaların kara listeleri güncellenmeli"

Çıkarılacak sicil affının bankalar tarafından uygulanmasının önemine dikkat çeken Gürsoy, "Bankalar kara listelerini güncellemedikleri sürece çıkarılacak bir sicil affının istenilen faydayı sağlamayacağını düşünüyoruz. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bankalar nezdinde bağlayıcılığı olan bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dürüst esnafa 'Beyaz Sicil' önerisi

Platformun raporunda sadece sicil affının değil, yükümlülüklerini düzenli yerine getiren esnafın da teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Gürsoy, vergisini zamanında ödeyen, sigorta primlerini aksatmayan ve kredi ödemelerini düzenli yapan esnaf ile sanayiciler için "Beyaz Sicil" veya "Altın Esnaf" kategorisi oluşturulmasını önererek, bu mükelleflere kamu kredileri ve Kredi Garanti Fonu desteklerinde yüzde 2-3 faiz indirimi uygulanmasını, gelir ve kurumlar vergisindeki yüzde 5'lik indirim oranının ise yüzde 10 ila 15 seviyesine çıkarılmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sicil Affı Çağrısı: Ekonomiye Yeniden Kazandırma - Son Dakika

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