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Siemens Healthineers'den Türkiye ve Bulutistan iş birliği - Son Dakika

Siemens Healthineers'den Türkiye ve Bulutistan iş birliği

03.11.2021 10:31
Siemens Healthineers'den Türkiye ve Bulutistan iş birliği

Sağlık hizmetlerini dijitalleştirerek, sağlık hizmet sağlayıcılarını güçlendirmeyi hedefleyen Siemens Healthineers ile bulut bilişim alanında faaliyet gösteren Bulutistan iş birliğine imza attı.

Sağlık hizmetlerini dijitalleştirerek, sağlık hizmet sağlayıcılarını güçlendirmeyi hedefleyen Siemens Healthineers ile bulut bilişim alanında faaliyet gösteren Bulutistan iş birliğine imza attı.

Siemens Healthineers ile Bulutistan iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Siemens Healthineers ile Bulutistan, Türkiye'deki sağlık kurumlarında bilginin paylaşılabilir olmasını sağlamak ve geleceğin zorluklarını bugünden çözmek hedefiyle şirket sağlık kurumları için geliştirdiği veri depolama ve yönetim sistemini 'bulut servisi' olarak sunuyor.

Yaklaşık 1 yıl önce tanıtılan Siemens Healthineers imzalı çözüm/yazılım, sağlık kurumlarında klinik görüntülerin ve veri setlerinin kullanılmasını; görüntüleme ve raporlama süreçlerinde depolanan verilere kolayca erişilmesini; iş akışlarının sadeleşmesini ve farklı birimlerin entegre olarak çalışmasını "Kullandığın kadar öde" çalışma modeliyle sağlıyor.

Ayrıca, iş ortaklığı kapsamında şirketin çözümü, Bulutistan'ın ilgili regülasyon ve kanunlarla uyumlu bulut platformunda barındırılarak iş uygulamalarıyla entegre bir şekilde sağlık kurumlarındaki süreçlerin uçtan uca yönetilmesini sağlayacak.

"Veri yönetimini bulut teknolojisiyle birleştirerek dijital dönüşüme değer katıyoruz"

Sağlık hizmet sağlayıcıları için en önemli önceliğin dijitalleşme olduğunu ifade eden Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, "Yakın zaman önce kullanıma sunduğumuz ve verilerin hasta merkezli olarak saklanmasını sağlayan çözümümüz, sağlık sektöründeki entegrasyon standartlarına tam uyumlu bir yapıda olduğu için kurumların farklı sistemlerine entegre olabiliyor. Bu tür çözümlerle klinik süreçler hızlanıyor ve sadeleşiyor. Örneğin, önceden yalnızca düz metin şeklinde bulunan raporlardaki tedaviye ilişkin kılavuz ilkeler, yapay zeka ile kolayca işlenebiliyor ve bu raporlar yapılandırılmış olarak kurum içi tüm departmanların erişimine sunulabiliyor. Bütün bunlar, veriye erişim süresinde azalma, tanı güvenliği ve günlük klinik faaliyetlerde verimlilik anlamına geliyor. Şirketimiz ve Bulutistan, sağlık kurumlarının veri yönetim stratejileri oluşturma ve teknolojiye uyum sağlama süreçlerinde karşılaşacakları ek maliyetleri optimize etmek ve bir veri yönetimi çözümü sunmak amacıyla güçlerini birleştirerek sağlık kurumlarına önemli avantajlar sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Soruları anında yanıtlayabilecek, etkileşimli bir bulut platforma dönüştürmeye yardımcı olmak"

İş birliği kapsamında açıklamalarda bulunan Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil, "Siemens Healthineers tarafından geliştirilen veri depolama ve yönetimi sistemi, sunduğu yenilikçi bilişim servisleri ile son dört yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Bulutistan tarafından sağlanacak. Bulut teknolojisi hizmetiyle sağlık kurumlarına aynı zamanda Avrupa'nın en büyük kurulu Vendor Natural Archive (VNA) sistemi de olan bir çözümü kullanma ve verilerini bulutta saklayarak hastane içindeki depolama maliyetlerini azaltma imkanı sunuyor. Bulutun avantajlarına bağlı olarak sistemin kurulumu, yönetimi ve bakımı için maliyet veya ek çalışma ihtiyacı ortadan kalkarken bir hastanenin farklı departmanlarında ve birden çok sistemde oluşturulan hasta kayıtları ve verileri hasta merkezli olarak saklanabilecek. Ayrıca, birden fazla lokasyonda hizmet veren kurumlar için merkezi bir veri tabanı oluşturulması da mümkün olacak. Bulut teknolojisi aynı zamanda, yapay zekalı uygulamalara daha kolay geçiş için gereken esnekliği de sunarak sağlık kurumlarının geleceğe hazır olmasına katkıda bulunuyor. Tüm bu faydaların yanı sıra sağlık profesyonelleri de araştırmalar ve bilimsel çalışmalar için verilerin gücünden etkili bir şekilde faydalanabilecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Siemens Healthineers'den Türkiye ve Bulutistan iş birliği
Siemens Healthineers'den Türkiye ve Bulutistan iş birliği

Türkiye, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens Healthineers'den Türkiye ve Bulutistan iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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