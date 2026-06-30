Sierra Leone\'den SANKON\'a Ziyaret

SİERRA Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Sydney Leslie Campbell, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Sierra Leone Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Sydney Leslie Campbell, SANKON Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette Sierra Leone Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişmeleri hakkında katılımcı şirketleri bilgilendirdi. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "SANKON Yönetim Kurulu olarak Türkiye ile Sierra Leone arasında Ekonomik ve Ticari ilişkilerimize katkı sağlamaya bundan sonraki süreçlerde de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.