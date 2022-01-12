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Siesta Mobilya, Euroleague 2022 Final Four resmi sponsoru oldu - Son Dakika

Siesta Mobilya, Euroleague 2022 Final Four resmi sponsoru oldu

12.01.2022 14:21
Siesta Mobilya, Euroleague 2022 Final Four resmi sponsoru oldu

Siesta Mobilya, 2018 yılından bu yana global sponsorluğunu üstlendiği Euroleague ile iş birliğine 2022 Final Four'un resmi sponsoru olarak devam ediyor.

Siesta Mobilya, 2018 yılından bu yana global sponsorluğunu üstlendiği Euroleague ile iş birliğine 2022 Final Four'un resmi sponsoru olarak devam ediyor.

Siesta Mobilya'dan yapılan açıklamaya göre, Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 27-29 Mayıs 2022'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, 100'den fazla ülkede 500 satış noktasına ulaşmış bir marka olarak, dünyanın ilgiyle takip ettiği basketbol ligi Euroleague'in, 2022 Final Four resmi sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Işıldar, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ve dinamik tasarımları ile ürünlerin yüzde 85'ini ihraç eden bir marka olarak, kurulduğumuz günden bu yana kaliteli ürün üretme misyonumuzla, üretim ve tasarım odağında, markamıza değer katarak AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ulaştık. Sporun kitleleri destekleyici ve bütünleştirici gücüne her zaman inanarak markamızın dinamik yapısı ve tasarım yaklaşımı kapsamında Euroleague gibi Avrupa'nın en prestijli organizasyonuyla uyumlu bir iş birliğine imza attık. 2022'de Berlin'de düzenlenecek Final Four'da yer alacak tüm takımlarımızı destekliyor ve başarılar diliyoruz."

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Mercedes Benz, Euroleague, Siesta, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siesta Mobilya, Euroleague 2022 Final Four resmi sponsoru oldu - Son Dakika Ekonomi


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