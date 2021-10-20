Şifalı yağların litre fiyatı 2 bin liradan satılıyor! Vatandaş yüksek fiyatlı ürünleri gram gram alıyor

Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor. Aromatik ve tıbbi yağlar birçok hastalık için kullanılıyor.

FİYATI YÜKSEK OLMASINA RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR

Bu şifalı yağların fiyatının yüksek olmasının sebebi ise, 1 ton üründen 1 litre yağ çıkması. Bitkisel tedavi maksadıyla kullanılan aromatik yağlar, fiyatları yüksek olmasına rağmen rağbet görüyor. Vatandaşlar, litre fiyatları 2 bin 500 lirayı bulan bu yağları gram gram alıyor.

VATANDAŞLAR SAĞLIK İÇİN KULLANIYOR

1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, "Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Badem ve çörek otu yağının litresi 300 lira. Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.

Şifa kaynağı yağlara büyük ilgi var;