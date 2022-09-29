SAGEF Derneği'nden ekmek israfını önlemek için kampanya - Son Dakika
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SAGEF Derneği'nden ekmek israfını önlemek için kampanya

29.09.2022 13:49
SAGEF Derneği'nden ekmek israfını önlemek için kampanya

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık (SAGEF) Derneği, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla bayat ekmeklerle yapılabilecek yüzlerce yemek tarifi hazırladı.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık (SAGEF) Derneği, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla bayat ekmeklerle yapılabilecek yüzlerce yemek tarifi hazırladı.

SAGEF Derneği'nden 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her gün 12 milyon ekmek bayatlatılarak çöpe atılıyor. Bu ekmeklerin maddi değeri 60 milyon lirayı buluyor.

Dernek, bu korkunç israfı önlemek için "Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim" sloganıyla kampanya başlattı. Bu kapsamda bayat ekmeklerle yapılabilecek yüzlerce yemek tarifi hazırlandı.

29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde başlayan kampanya kapsamında, hazırlanan bayat ekmek yemekleri tarifleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başlandı.

"Yaklaşık 842 milyon insanın kronik açlık çektiği tahmin ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAGEF Derneği Başkanı Ekrem Altıntepe, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen israfı önlemede farkındalık oluşturmanın ilk adımının ekmek israfını önlemekten geçtiğini bildirdi.

Bunun için Dernek olarak "haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yeme" kampanyası başlattıklarını aktaran Altıntepe, "Tüm bu anlattıklarımız bayat bir hikaye gibi gelebilir ancak gelecek için taze bir fikir. Tek yapmanız gereken bayat ekmekleri değerlendirme kararı almanız. Haftada bir öğün de olsa bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim." ifadelerini kullandı.

Altıntepe, dünya genelinde yaşanan gıda kaybı ve israfına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FAO, her yıl 1,3 milyar ton gıdanın kaybedildiğini veya boşa harcandığını, bunun 1 trilyon dolarlık ekonomik, yaklaşık 700 milyar dolarlık çevresel, 900 milyar dolarlık da sosyal maliyete neden olduğunu tahmin ediyor. Çevresel bir bakış açısıyla yıllık sera gazı emisyonlarının tahmini yüzde 8'i kaybolan veya boşa harcanan gıdaların üretilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yaklaşık 842 milyon insanın kronik açlık çektiği tahmin ediliyor. Gıda güvensizliği bugün dünyanın en büyük zorluklarından biri olmaya devam ediyor."

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Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAGEF Derneği'nden ekmek israfını önlemek için kampanya - Son Dakika

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