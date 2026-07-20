Sıfır Atık ve Yağmur Suyu Hasadı İncelendi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi'nde sıfır atık ve yağmur suyu hasadı uygulamalarını hayata geçiren gıda işletmesini ziyaret ederek sürdürülebilir üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesinde sıfır atık ve yağmur suyu hasadı uygulamalarını hayata geçiren tarımsal sanayi alanındaki bir gıda işletmesini ziyaret etti. Aksoy ve beraberindeki teknik heyet, işletmenin üretim alanlarında incelemelerde bulunarak gıda güvenilirliği, hijyen standartları, kalite süreçleri ile çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde değerlendirdi. İşletme yetkilileriyle de bir araya gelen heyet, sektörün mevcut durumu ve sürdürülebilir üretim anlayışı üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Mehmet Aksoy, doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına yönelik uygulamaların sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - TEKİRDAĞ