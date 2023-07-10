Sigara Fiyatlarına İkinci Büyük Zam Geldi

Yeni vergi zamlarının ardından birçok sektörden zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sigara geçen ay yapılan 5 TL'lik zammın ardından ikinci güncellemeler de geliyor.

İLK ZAM JTİ GRUBUNA

Dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 41 liraya, en pahalı sigarası ise 46 liraya çıktı. JTİ grubuna gelen zammın ardından bugünse PM grubunun fiyatları arttı.

PM GRUBUNUN EN UCUZU 42 TL OLDU

Zamla birlikte PM grubu sigaraların en ucuzu 42 TL'ye çıkarken, grubun en pahalı sigarası ise 48 TL oldu. Haberi Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBY) Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sigaraya ikinci büyük zam geldi" ifadelerini kullandı.