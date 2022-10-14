Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu - Son Dakika
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Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu

14.10.2022 22:28
Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu

Sigara tiryakileri hafta sonuna zamla uyanacak. 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere JTI grubu sigaralarına paket başına 2 TL zam yapıldı. Fiyat artışından sonra grubun en ucuz sigarası 29,5 liraya, en pahalı sigarası ise 32 liraya yükseldi.

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

FİYAT 2 TL ARTTI

Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyat 15 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 29,5 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı.

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SON DAKİKA: Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu - Son Dakika
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