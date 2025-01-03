Sigara ve alkole ÖTV zammı - Son Dakika
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Ekonomi

Sigara ve alkole ÖTV zammı

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Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Kararın sigara ve alkol fiyatlarına artış olarak yansıması bekleniyor. Bir paket sigara fiyatının 2 ile 2,5 lira arasında yükselmesi öngörülüyor.

03.01.2025 14:25  Güncelleme: 14:41
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içkiler ve tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını artırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel oranlara göre, ÖTV'deki artış %7,56 olarak belirlendi.

SİGARA FİYATLARINA ETKİSİ

ÖTV artışıyla birlikte sigaralardan alınan asgari maktu vergi, 1,7026 TL'den 1,8312 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme kapsamında, sigara fiyatlarına paket başına yaklaşık 2 ila 2,5 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ÖTV YÜKSEKLİĞİ

Artış, alkollü içecek fiyatlarını da etkiledi. Örneğin, %45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV, 571,37 TL'den 614,56 TL'ye çıkarıldı. Bu durum, 43,19 TL'lik bir fiyat artışı olarak tüketicilere yansıyacak.

YENİ FİYATLARIN YANSIMASI

ÖTV oranlarındaki bu düzenleme, hem sigara hem de alkol fiyatlarında belirgin bir artışa neden olacak. Bu durum, tüketicilerin bütçesi üzerindeki etkilerinin yanı sıra tütün ve alkol sektöründe de yankı uyandırması bekleniyor.

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Ekonomi, Finans, Zam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigara ve alkole ÖTV zammı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    mükemmel haber alkol fiyatları 5 katına çıkar inşallah içmesinler 27 68 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zaten fahiş fiyatla satıyorsunuz?Daha neyin zammı yapıyorsun?Ondan sonra alamayanlar sahtelerine yönelip hayatlarını kaybediyor...Zevkmi alıyorsunuz?Bu insanlar sahte içkiden hayatını kaybedince...İyi merak etmeyin! sizin de devriniz kapanacak... 50 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    devlete para lazım gerekirse maaşlarımıza el koysun sorun değil 25 16 Yanıtla
  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    Yiyin beyler yiyin 33 3 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    son yaptığınız zam olur 14 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Dünyada başka örneği yok yılbaşı gelince otomotikmen kafamızdaki tek soru bu herşeye yine zam gelecek diye 12 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Vergiyle kalkınmaya çalışan ülkelerin hazin sonu belli aslında dünya tarihinde ama yine de siz bilirsiniz :) Bizlik bi sıkıntı yok neyse bu ülkede yaşamanın bedeli ödüyoruz zaten her gün. 10 1 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    Ferhat sende totona kına yakarsın 7 0 Yanıtla
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