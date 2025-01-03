Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içkiler ve tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını artırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel oranlara göre, ÖTV'deki artış %7,56 olarak belirlendi.
ÖTV artışıyla birlikte sigaralardan alınan asgari maktu vergi, 1,7026 TL'den 1,8312 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme kapsamında, sigara fiyatlarına paket başına yaklaşık 2 ila 2,5 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.
Artış, alkollü içecek fiyatlarını da etkiledi. Örneğin, %45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV, 571,37 TL'den 614,56 TL'ye çıkarıldı. Bu durum, 43,19 TL'lik bir fiyat artışı olarak tüketicilere yansıyacak.
ÖTV oranlarındaki bu düzenleme, hem sigara hem de alkol fiyatlarında belirgin bir artışa neden olacak. Bu durum, tüketicilerin bütçesi üzerindeki etkilerinin yanı sıra tütün ve alkol sektöründe de yankı uyandırması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Sigara ve alkole ÖTV zammı - Son Dakika
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