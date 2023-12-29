 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliğini güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi

SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliğini güncelledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkındaki bazı maddelerin yürürlük tarihini 1 Ocak 2025 olarak güncelledi.

SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliğini güncelledi
29.12.2023 - 13:21,
Abone Ol

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkındaki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi.

SEDDK'nın, "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"i ile "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bazı maddelerin 1 Ocak 2024 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2025 olarak güncellendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sigorta, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliğini güncelledi - Son Dakika


14:08
3 yıl sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak vatandaşları Filistin yürüyüşüne davet etti 3 yıl sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak vatandaşları Filistin yürüyüşüne davet etti
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
12:46
Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:45
Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı

Son Dakika
14:08 3 yıl sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak vatandaşları Filistin yürüyüşüne davet etti
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik basketbolcu kariyerine son vermek zorunda kaldı
12:07 Balayı için gittikleri Kapadokya'da zehirlenen çiftin son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliğini güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement