Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, iddialara suç duyurusunda bulundu

Ekonomi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kurum yöneticilerine yönelik iddialara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

SEDDK'den kurum yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, kurumun, sigortacılık ve özel emeklilik uygulamalarının gelişmesiyle sigortalıların ve katılımcıların korunması için tedbirler almak ve bu tedbirlerin uygulanmasını izlemekle görevli olduğu belirtildi.

Açıklamada, kurumun bu kapsamda denetim, düzenleme ve uygulama faaliyetlerinde bulunduğu vurgulanarak, ???????şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, kurumumuzun bu yöndeki yoğun ve etkin faaliyetleri neticesinde çıkarları zedelenen bazı çevrelerce, gerçek dışı kurgusal senaryolar ve sahte belgeler kullanılmak suretiyle hazırlanan paylaşımlarla kurumumuz yöneticilerine iftira atılarak sistematik bir şekilde itibar saldırılarında bulunulmaktadır. Bu tür çirkin saldırılar karşısında, gerçeğin ortaya çıkarılması için kurumumuzca ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ayrıca idari mercilerden konuyla ilgili teknik inceleme ve soruşturma yapılması talep edilmiştir. Kurumumuz bu tür saldırılar karşısında asla yılmayacak ve mevzuatla kendisine verilen görevleri kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir."