Siirt Belediyesi Kurban Bayramı için Kesim Ücretlerini Açıkladı

Ekonomi

Siirt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezbaha tesislerinde ve kesim ünitelerinde gerekli hazırlıkları tamamladığını ve kesim ücretinin büyükbaş için 2 bin, küçükbaş için ise 300 TL olduğunu duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca mezbahane tesisleri tam kadro hizmet verecek. Açıklamada, bu süre zarfında, büyükbaş hayvan kesimleri için belirlenen ücretin 2 bin, küçükbaş hayvanlar için ise 300 TL olduğu ifade edildi. - SİİRT