Siirt Fıstığında Fiyatlar Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt Fıstığında Fiyatlar Düşüşte

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Yeni mahsul Siirt fıstığı fiyatları yüzde 80 ana çatlak için 500 TL'ye düştü. Geçen yıl 700 TL'di.

14.11.2024 12:50
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Yeni mahsul Siirt fıstığı fiyatlarını düşürdü

Siirt'te fıstık fiyatlarında büyük düşüş

SİİRT - Siirt fıstığında yeni mahsulün piyasaya gelmesiyle birlikte fiyatları düşürdü. Yüzde 80 ve üstü ana çatlak fıstık fiyatı kilogram olarak toptan 500 liradan satılmaya başlandı.

Geçen yıl kilogram fiyatı 700 TL'ye kadar yükselen Siirt fıstığı yeni mahsulün piyasaya gelmeye başlaması ile birlikte düşüş yaşadı. Ana çatlak kavrulmuş fıstığın kilosu 500 liradan alıcı buluyor. Siirt fıstığında bol ve bereketli bir sene geçirdikleri için fıstık fiyatlarının düştüğünü belirten satıcı Nimetullah Sevilgen; fıstık fiyatlarının geçen yıla göre bu yıl uygun olduğunu belirtti.

Sevilgen; "Fıstık fiyatları ana çatlak birinci kalite şuan ki fiyatları 450 liradır. Geçen sene fıstıklar 650 liraydı. Şu an fıstık 450 liradır. Normal yüzde yüz ana çatlak ise 500 liradır. Yüzde 30 yüzde 40 ana çatlak ise 350 400 lira civarıdır. En yüksek fiyat 500 liradır. Tuzsuz fiyatı da yüzde 70 yüzde 80 çatlak o civardadır. 300 - 400 lira arasındadır. Ama esnaf fıstığını satmıyor. Ucuz olduğu için satmıyorlar. Saklamışlar, satılmıyor. Fıstığın fiyatı şu an ucuz olduğu için kimse malını ucuza satmıyor" dedi.

Siirt Fıstığında Fiyatlar Düşüşte
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt Fıstığında Fiyatlar Düşüşte - Son Dakika

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