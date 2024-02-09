Siirt'te 200 gram ekmek fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te 200 gram ekmek fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye yükseldi

Siirt\'te 200 gram ekmek fiyatı 6 TL\'den 7 TL\'ye yükseldi

Siirt Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı kararıyla 200 gramlık ekmek fiyatı 6 liradan 7 liraya yükseltildi.

09.02.2024 14:51
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Siirt'te 6 TL'ye satılan 200 gram ekmek, 7 liraya çıkartıldı.

Siirt Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı karar ile ekmek fiyatına düzenleme yapıldı. Yeni zamma göre 200 gramlık ekmek, 6 liradan 7 liraya çıkartıldı. Oda başkanı Hayrettin Elçi, kararın bugünden itibaren geçerli olacağını ifada etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te 200 gram ekmek fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye yükseldi - Son Dakika
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