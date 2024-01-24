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Siirt'te ADEM Kurslarına Katılan Kadınlar Hem Eğitim Alıyor Hem de Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Siirt'te ADEM Kurslarına Katılan Kadınlar Hem Eğitim Alıyor Hem de Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Siirt'te faaliyet gösteren ADEM, kadınlara meslek edinme imkanı sunarak aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Kurslara katılan kadınlar sertifika alırken, aynı zamanda ürettikleri ürünleri sosyal medyada da satabiliyorlar.

Siirt\'te ADEM Kurslarına Katılan Kadınlar Hem Eğitim Alıyor Hem de Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
24.01.2024 - 13:52,  Güncelleme: 13:53
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Siirt'te Aile Destek Merkezine (ADEM) giden kadınlar, kurslarda hem eğitim alıyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar sertifika almaya hak kazanırken, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı bünyesinde faaliyet yürüten Ulus ADEM, kadınların meslek öğrenebilmelerine imkan sağlıyor.

Meslek edinerek ileride kendi iş yerini açmayı düşünüp kursa katıldığını belirten Remziye Öktan, "Buraya giyim için geldim. Dikim yaparak ürünleri satıp aileye destek olmak istiyoruz. O yüzden şu an buradayız. Yani hem öğrenmek hem de maddi olarak ailemize destek için bu kursa geldik" dedi.

Kadınlara yönelik dikiş-nakış, el sanatları kursu, Kur'an-ı Kerim, okuma ve yazma kurslarının olduğunu ifade eden Siirt ADEM Koordinatörü Nurten Temiz, aynı zamanda buraya gelen anneler için 3-6 yaş oyun sınıfları olduğunu ve kursa katılan ev hanımlarının çocuklarını da beraberlerinde getirme imkanları olduğunu belirtti. Temiz, "13 öğretmenimiz, 200 katılımcı öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlara 7'den 70'e dersek yeridir. Okuma yazma, bağlama, gitar, def, resim kursu, hafızlık, dikiş nakış ve beceri kurslarıyla beraber faaliyet yürütülen bir sürü meslek alanlarımız var. Burada öğrencilerimiz MEB onaylı belgelerini aldıktan sonra ya iş yeri açma imkanı ya da ilerletip kurumlarımıza öğretmen olarak bile başlama imkanı bulunuyor. Bakanlık bünyesinde yürütülen bu projede 13 öğretmenimiz halk eğitimden görevlendiriliyor. Bir eğitici ve bir koordinatör olarak toplamda 15 personel olarak görev yapıyoruz. Burada sertifikalarını alan katılımcıları piyasaya kaliteli ve kalifiye eleman olarak yetiştirmiş oluyoruz. Buranın en büyük avantajı da aslında kadınlarımızın sosyalleşme, çevre edinme ve becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Onunla beraber elde ettikleri becerilerini geliştirdikten sonra ürettikleri ürünleri sosyal medyada da satış imkanı da oluyor" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Siirt'te ADEM Kurslarına Katılan Kadınlar Hem Eğitim Alıyor Hem de Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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