Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak - Son Dakika
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Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak

23.04.2022 10:46
Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak

Siirt'in Eruh ilçesinde üreticilere Siirt fıstığı fidanı ve Trabzon hurması fidanı dağıtımı yapıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde üreticilere Siirt fıstığı fidanı ve Trabzon hurması fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen TAKEP-Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile Eruh'ta 35 bin adet Siirt Fıstığı (Bıttım Anacı) dağıtımı yapıldı.

Proje ile Eruh ilçesinde bin 500 dekar yeni Siirt fıstığı bahçesi oluşturulacağı ve 200 dekar Trabzon hurması kurulması sağlanacaktır. Kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve zararlılara dayanıklı Siirt fıstığı dağıtımı projesi ile, Siirt fıstığında üretim ve kaliteyi arttırmayı amaçladıkları belirtildi.

Eruh'ta tarımsal ürün çeşitliliğini ve yetiştirici gelirini arttırmak üzere hazırlanan ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Eruh'ta Trabzon Hurması Projesi" ile 5 bin adet Trabzon hurması dağıtılarak 200 dekar Trabzon hurması kurulumu sağlanacak.

Proje bedellerinin yüzde 75'i üreticiye hibe, yüzde 25'i ise üretici katkısı şeklinde olacağı belirtildi. - SİİRT

Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak
Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak
Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak

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Trabzon, Tarım, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te bin 700 dekar üzerine 'Siirt fıstığı' ve 'Trabzon hurması' dikimi yapılacak - Son Dakika
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