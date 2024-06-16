Ekonomi

Siirt'te çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

SİİRT - Siirt'te Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramına bir gün kala, vatandaşlar alışveriş yapmak için Helvacılar Çarşısı ve Güres Caddesine akın etti. Vatandaşların özellikle lokum, şeker ve kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Esnaf ise Kurban Bayramı alışverişlerinde umduğunu bulamadıklarını ifade etti. Bayram alışverişine çıkan Necmettin Kılıç; "Bayram alışverişi yapmak için çarşıya indik. Bugün gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık. Gördüğünüz gibi herkes kaldırımlarda satış yapıyor. Bayram alışverişimizi yapıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Günlük 10 kilo şeker satamadığını belirten işportacı Mehmet İnan; "Yarım kilo şekeri 100 liraya satıyoruz. Millet onu bile çok görüyor. 180 - 190 lira olan kilosunu ben 100 liraya satıyorum. Maliyeti 95 lira, beş lira karım kalmıyor. Ama millet 100 lirayı bile çok görüyor. Sabahtan akşama kadar boğaz yıpratıyoruz ama 10 kilogram satamıyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf Veysel Sevilgen ise; kendilerine göre bu bayramın çok kritik geçtiğini söyledi.