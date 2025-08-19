Siirt'te Klima Talebi Patladı - Son Dakika
Siirt'te Klima Talebi Patladı

Siirt\'te Klima Talebi Patladı
19.08.2025 13:59
Siirt'te sıcak hava nedeniyle klima satışları rekor seviyeye ulaştı, montajda yoğunluk yaşanıyor.

Siirt'te kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken klima satışları rekor seviyeye ulaştı. Bayiler talepleri karşılamakta zorlanırken, montaj servislerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Termometrelerin gündüz saatlerinde 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, vatandaşlar serinlemenin yolunu klima almakta buldu. Kentteki elektronik eşya bayileri, yoğun talep nedeniyle siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Bayilerdeki yoğunluğun yanı sıra montaj servislerinde de ciddi bir bekleme süresi oluştu. Klimasını alan vatandaşlar, servis ekiplerindeki iş yükü nedeniyle günlerce montaj sırası beklemek zorunda kalıyor.

İş yerine klima alan ve günlerce montajını bekleyen esnaf Yunus Atun, "Bu sene havalar olağanüstü sıcak geçti. İş yerimize klima almak zorunda kaldık. Fakat klimayı 10 gün önce satın almamıza rağmen servis yoğunluğu nedeniyle ancak bugün taktırabildik. Mecburen bekledik. İnşallah artık biraz serinleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bayii çalışanı Zekeriya Altınkum ise rekor talepten dolayı kadrolarını genişlettiklerini söyledi. Altınkum, "Son 15 gündür inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Onlarca klima satışı ve montajı gerçekleştirdik. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için satış ekibimizi iki katına, montaj ekibimizi ise dört katına çıkardık. Buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz. Yıllardır bu sektördeyiz ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Klima ustası Veysel Yıldız, sıcak havaların montaj talebini katladığını belirterek, "Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar sürekli klima montajı talep ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak yoğunluk çok fazla. Hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaşmış durumda. Allah hepimize sabır versin, bir an önce bu sıcakların dinmesini temenni ediyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Klima Talebi Patladı - Son Dakika

