Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

01.04.2022 11:07
Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

Siirt kent merkezinde vatandaşların, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, fahiş fiyatların önüne geçmek ve tüm ürünlerde stokçuluğu önlemek için denetimler yapıldı.

Siirt kent merkezinde vatandaşların, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, fahiş fiyatların önüne geçmek ve tüm ürünlerde stokçuluğu önlemek için denetimler yapıldı.

Siirt Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda belediye zabıta ekipleri, defterdarlik ile tarım ve orman müdürlüğü personelinin de katılımı ile oluşturulan denetim ekipleri, kent merkezinde market ve toptancılara yönelik denetimlerde bulundu. Son dönemde temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin uygun şekilde fiyatlara yansıtılması, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması, fiyat etiketlerinde uyumsuzluk yaşanmaması ve şeker, sıvı yağ satışlarından kaçınma olmaması için denetimler yoğunlaştırılmış şekilde devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı
Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı

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Siirt Valiliği, Ticaret, Market, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te market ve toptancılara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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