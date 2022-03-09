Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi - Son Dakika
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Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

09.03.2022 12:17
Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

Siirt İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde kentte faaliyet gösteren bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak sıvı yağ satışı olup olmadığı etiket ve fahiş fiyat artışı denetimleri yapıldı.

Siirt İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde kentte faaliyet gösteren bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak sıvı yağ satışı olup olmadığı etiket ve fahiş fiyat artışı denetimleri yapıldı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına yönelik denetimler, İl Ticaret Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde, başta sıvı yağ olmak üzere gıda ürünleri ve temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, sıvı yağ ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Ramazan Bozkurt, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da denetimlerin sürmesini istediklerini belirterek, denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade etti. - SİİRT

Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi
Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

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Sinop Valisi, marketleri denetledi Sinop Valisi, marketleri denetledi Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim

Ticaret, Zabıta, Market, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi - Son Dakika
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