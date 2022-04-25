Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı

25.04.2022 10:00
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünden getirilen patates tohumunun Kurtalan ilçesinde 5 dönümlük alanda ilk ekim denemesi yapıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünden getirilen patates tohumunun Kurtalan ilçesinde 5 dönümlük alanda ilk ekim denemesi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kurtalan ilçesine bağlı Yayıklı Güzeldere köyünde yapılan demonstrasyon alanında patates tohumları 5 dönümlük alanda toprakla buluşturularak ilk deneme ekimi yapıldı.

Kent genelinde ürün çeşitliliğinin artırılması için tarlada deneme amaçlı patates tohumu ekimi yaptıklarını ifade eden Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, üründe verim alınması takdirde kent genelinde ekim yapılması konusunda yayım çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.

Çiftçilerin yeni ürün çeşitleriyle tanışmış olmalarıyla kent ekonomisine de ek gelir sağlanacağını söyleyen Demirhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarımsal Yenilikler Projesi çerçevesinde yerli çeşitlerin yaygınlaştırma projesi ile ilimize Niğde Araştırma Enstitüsünden temin ettiğimiz yazlık ekim 'Nişa' çeşit tohumun ekim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Patates ekimi ilimizde yaygın olmayan bir ürünümüz. Tarımsal ürün çeşitliliğimizi artırma çalışmalarımız çerçevesinde patatesi demonstrasyon alanımızda ekiminin gerçekleştirdik. Bu yıl Kurtalan ilçemizde yazlık ekim çeşidi olan 'Nişa' çeşidimizi deniyoruz. Bu yıl 5 dönümlük yerde deneme patates üretimi gerçekleştireceğiz. Buradan aldığımız sonuçlar çerçevesinde il genelinde patates üretiminin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.

Kurtalan ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan Nurettin Polat, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle deneme amaçlı tarlasında patates tohumu ekimi yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Patatesi 15-20 yıl önce kendi imkanlarıyla bahçelerinde ektiklerini aktaran Polat, "Kendi ihtiyaçlarımız için bu sene patates fiyatlarının yükselmesinden dolayı Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle 5 dönüm üzerine deneme amaçlı ekiyoruz. İnşallah randıman alıp seneye çiftçi arkadaşlarımıza da tavsiye ederiz. En azından bölge halkına bir ek gelir sağlarız. Allah' tan dileğimiz o ki, verim alırız ve çiftçi arkadaşlara da tavsiye ederiz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı
Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı

YORUMLAR
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Kurtalan, Siirt, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı - Son Dakika


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