Siirt'te pekmez ve pestil telaşı başladı - Son Dakika
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Siirt'te pekmez ve pestil telaşı başladı

05.09.2022 22:54
Siirt'te pekmez ve pestil telaşı başladı

Siirt'te pekmez ve pestil telaşı başladı Siirt bağ bozumu yapılarak pestil ve pekmez mesaisi başladı Siirt'te üzüm hasadının başlamasıyla birlikte pekmez ve pestil yapımına başlandı.

Siirt'te pekmez ve pestil telaşı başladı

Siirt bağ bozumu yapılarak pestil ve pekmez mesaisi başladı

SİİRT - Siirt'te üzüm hasadının başlamasıyla birlikte pekmez ve pestil yapımına başlandı.

Tarlalarındaki üzümleri toplayan köylüler, pekmez ve pestil için kazan kurmaya başladı. Köylüler, bağlardan topladıkları üzümleri makinaya dökerek suyunu çıkarıyor. Üzüm suyundan elde edilen şıra, kazanlarda saatlerce kaynatılıp pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan üzüm suyu sürekli dönüşümlü olarak karıştırılırken, kaynar vaziyette kovalara alınarak temiz bezlerin üzerine incecik serilip kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra üreticiler, mahsulleri şehir merkezine getirip satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Pestil ve pekmezin yapım aşamasının oldukça zor olduğunu belirten üretici Yunus Eşin, bu iş için çok ince ustalık gerektiğini ve pekmez ve pestil yapım işi köylülerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Eşin, "Bugün hasada başladık. Bu üzüm hem pekmez oluyor hem de pestil. Yaptığımız pestil ve pekmezi Siirt'e getirip satıyoruz" dedi.

Bağ ve bahçede topladıkları üzümlerle pekmez ve pestil yaptıklarını ifade eden çiftçi Metin Sevinç, üzümleri ezdikten sonra elde ettikleri suyuyla kazanlarda saatlerce kaynattıktan sonra pekmez ve pestil yaptıklarını, elde ettikleri ürünleri de Siirt'e getirip sattıklarını dile getirdi.

Sevinç, "Çiftçiyiz, uğraştığımız bağ ve hayvancılıkla geçimizi sağlıyoruz. Şimdi pestil zamanımızdır. Beyaz üzümü topluyoruz pestil yapıyoruz. Siyah üzümü de pekmez yapıp satıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te pekmez ve pestil telaşı başladı - Son Dakika

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