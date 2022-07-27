Yüksek verim beklenen Siirt fıstığı için oda başkanından 'aracı' uyarısı - Son Dakika
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Yüksek verim beklenen Siirt fıstığı için oda başkanından 'aracı' uyarısı

27.07.2022 11:16
Yüksek verim beklenen Siirt fıstığı için oda başkanından 'aracı' uyarısı

Siirt'te yeşil altın olarak bilinen ve fiyatı altınla yarışan fıstığın hasadına sayılı günler kaldı.

Siirt'te yeşil altın olarak bilinen ve fiyatı altınla yarışan fıstığın hasadına sayılı günler kaldı. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçilerin elindeki ürünü çıkarmak için acele etmemeleri gerektiğini ve acele ettikleri takdirde kazananın aracıların olacağını söyleyerek üreticilere uyarıda bulundu.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçilerin elindeki fıstıkları toplayan aracıların fiyatı piyasanın çok üstünde sattığını savundu. Günbat, "Bu nedenle fıstık üreticilerinin elindeki fıstıkları satmak için acele etmemeleri gerekiyor. Siirt'te geçen sene kurak geçtiği için üründe verim kaybı yaşayan ve fiyatı altınla yarışan fıstık, bu sene yağışlarla birlikte rekoltede yüksek verim bekliyoruz. Günbat, "Bu sene 200 TL'ye satılan fıstık fiyatının 150 TL'ye düşmesini bekliyoruz. Çiftçilerin elindeki fıstıkları toplayan aracıların fiyatı piyasanın çok üstünde satıyorlar. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

Günbat, "Siirt ve ilçelerimizde çiftçilerimizin en yoğun uğraş verdiği üretim ve gelir elde ettiği ürün Siirt fıstığıdır. Siirt fıstığında bu yıl içinde şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yok. İlkbaharda bir gece don olmuştu, bazı bahçelerimiz zarar gördü ama zarar görmeyen bütün bahçelerimizde şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Fıstık rekoltemiz çok iyi. Fıstıklarımızın hasadına 20-25 gün sonra başlayacağız. Yalnız çiftçilerimiz ve üreticilerimizden özellikle ricam ürünlerini hemen ellerinden çıkarmasınlar aracılara vermesinler, direkt Siirt Valiliğine bağlı fıstık fabrikasına versinler ya da bir miktar zaman içinde bekletsinler, hemen satmasınlar. İnşallah ilimizde fıstık hak ettiği fiyata satılır. Arada kazanan aracıların kazandıkları para çiftçilerimizin cebinde kalır. Çiftçilerimiz de hak ettiği ürün bedelini elde ederler ceplerinde kalır" şeklinde konuştu. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek verim beklenen Siirt fıstığı için oda başkanından 'aracı' uyarısı - Son Dakika

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