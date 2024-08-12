Ekonomi

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, "Enflasyon muhasebesi, vergisel bir yük olmamalı" dedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, enflasyon düzeltmesinin vergisel sonuç doğurmadan yalnızca muhasebe işlemi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Kuzu, yaptığı açıklamada, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2003 yılı sonunda vergi sistemine dahil edildiğini hatırlatarak, bu uygulamanın enflasyonun azalması nedeniyle yeniden uygulanmadığını, geçen yıl, enflasyon muhasebesinin vergisel bir sonuç doğurmadan uygulanmaya başlandığını ifade etti.

Bu yıl ise enflasyon düzeltmesinin vergisel sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Kuzu, enflasyon kaynaklı fiyat artışlarının işletmeleri kar etmiş gibi gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini ve alınan tedbirlerin enflasyonu düşüş trendine soktuğunu ifade eden Kuzu, yine de "başarıya ulaşıldı" denilmesi için henüz erken olduğunu belirtti.

Kuzu, enflasyon düzeltmesinin üyelerimizi ek vergi yüküyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekerek, "Enflasyon düzeltmesi hesaplamaları sonucunda ortaya çıkacak farklardan dolayı üyelerimize ilave vergi çıkması, vergi adaletini zedeleyici bir durum teşkil edebilir. Ekonominin ve vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmalı ve enflasyon düzeltmesinin vergisel sonuç doğurmadan yalnızca muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir" dedi.

Bu konuya ilişkin olarak, üyelerden gelen talep doğrultusunda üst kuruluşları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bir yazı ile başvuruda bulunduklarını belirten Kuzu, çözüm arayışlarının sürdüğünü de ifade etti. - SİİRT