Üye Girişi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

09.02.2022 15:42
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Siirt İl Özel İdaresi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile 2022 yılı yatırım programı ve projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Siirt İl Özel İdaresi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile 2022 yılı yatırım programı ve projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Alternatif su kaynakları, Siirt İçme Suyu Arıtma Tesisi 2 kademe arıtma kapasitesinin artırılması, Atık su Tesisi artırma kapasitesi, Kezer-Aktaş taşkın koruma projesi, Veysel Karani Göleti ile İl Özel İdaresi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2022 yılı yatırım programına alınan projeler ve yatırımlar görüşüldü.

2022 yılı yatırım programına alınan yatırım ve projeleri takip edildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projelerin etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Toplantıya, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 94 Şube Şefliği yetkilileri katıldı. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500

Orman İşletme Müdürlüğü, Osman Hacıbektaşoğlu, Yatırım, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:05 Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement