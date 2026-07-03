Siirt'te çilek hasadı - Son Dakika
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Siirt'te çilek hasadı

Siirt\'te çilek hasadı
03.07.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde düzenlenen çilek hasadı programında üreticilerle bir araya gelerek bereketli sezon diledi ve kadın kooperatiflerinin destekleneceğini vurguladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, çilek hasadı programında, üreticilerle birlikte çilek toplayarak hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde düzenlenen "Çilek Hasadı" programında üreticilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, hasada katılarak üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Programda konuşan Kızılkaya, tarımın emek, sabır ve bereketin en somut karşılığı olduğunu belirterek, kadınların üretimde üstlendiği rolün kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyledi. Beykızı Kadın Kooperatifinin yürüttüğü çalışmaların hem aile ekonomisine hem de Siirt'in tarımsal üretimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kızılkaya, kadın girişimciliğinin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

Valilik desteğiyle kurulan çilek demonstrasyon bahçesinin başarılı sonuçlar verdiğini belirten Kızılkaya, Şirvan'ın çilek yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, katma değer oluşturan tarımsal üretim modelleri ile kadın kooperatiflerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından üreticilerle birlikte çilek hasadı gerçekleştiren Kızılkaya, programın devamında Kesmetaş köyü sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te çilek hasadı - Son Dakika

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