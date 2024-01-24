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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, araç tasarrufu için kiralık araç sözleşmelerini yenilemedi - Son Dakika
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, araç tasarrufu için kiralık araç sözleşmelerini yenilemedi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan kiralık araçların sözleşmelerini yenilemeyerek araç tasarrufuna gitti. Sözleşmeleri sona eren araçlar ilgili firmalara teslim edildi. Vali Kızılkaya'nın harcamaları disiplin altına alarak kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerini uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, araç tasarrufu için kiralık araç sözleşmelerini yenilemedi
24.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan kiralık araçların sözleşmesini yenilemeyerek araç tasarrufuna gitti.

Göreve başladığı günden buyana attığı her adımı kamuoyu tarafından beğenilen ve kamuoyundan destek gören Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesinde araç tasarrufuna gitti. Sözleşmeleri sona eren kiralık araçlar ilgili firmalara teslim edildi.

Tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulayan Vali Kızılkaya'nın, harcamaları disiplin altına alarak, 2024 mali yılında kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerini uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, araç tasarrufu için kiralık araç sözleşmelerini yenilemedi - Son Dakika


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