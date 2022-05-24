Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor - Son Dakika
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Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor

24.05.2022 11:21

- Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor Siirt genelinde son zamanlarda sıkça görülen düzenli yağmur, çiftçileri sevindirirken, buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpa gibi ürünlerde rekoltede yüksek artış bekleniyor.

- Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor

SİİRT - Siirt genelinde son zamanlarda sıkça görülen düzenli yağmur, çiftçileri sevindirirken, buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpa gibi ürünlerde rekoltede yüksek artış bekleniyor.

Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçilerin, bu yıl düzenli olarak yağan yağmurla birlikte yüzü güldü. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, tüm ürünlerde beklenenin üzerinde rekor bir rekolte elde edecekleri için bu yıl çiftçilerin yılı olacağını söyledi. Etkili olan yağışlarla birlikte buğday, mercimek, arpa ve nohutta yüksek verim beklediklerini söyleyen Günbat, "2022 yılı inşallah Türk çiftçisinin yılı olacak. Geçen yıl çok büyük bir kuraklık geçirdik. Özellikle ilimizde bunu yaşadık. Ama bu yıl nisan ayından itibaren sürekli yağmurların yağması ekinlerimizin yani buğday, kırmızı mercimek ve arpa da bol bir ürün bekliyoruz. Elimdeki başaklardan da anlaşılacağı gibi ekinler çok iyidir. İnşallah bu yıl rekor düzeyde bir ürün elde edeceğiz. Kaliteli bir ürün elde edeceğiz. Yağışların düzenli olması soğuk don olayı da yaşamadığımız için başaklarda bu kadar olgun ve dolgun olduğunu gördüğünüz gibi inşallah bu yıl çok kaliteli bir ürün elde edeceğiz" dedi.

Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor - Son Dakika


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